MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή

|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες ημέρες, με το υπουργείο Εξωτερικών να βγάζει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν ώστε όλοι οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα.

Συνολικά, επέστρεψαν στην Ελλάδα οι πρώτοι 162 Έλληνες που βρίσκονταν σε Ισραήλ, ΗΑΕ και Ομάν, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε όλη την περιοχή.

«Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν, στις 03.03.2026 και 04.03.2026, οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

  • 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.
  • 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.
  • 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Έλληνες Μέση Ανατολή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Καρυστιανού: Ο ανακριτής έκρυβε ό,τι κι αν φέρναμε στο φως – Κάτι φοβούνται και δε θέλουν εκταφές

ΔΙΕΘΝΗ 22 λεπτά πριν

Πληροφορίες ότι καταρρίφθηκε Αμερικανικό F-15 από το Ιράν

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαριάννα Παπαμακαρίου: Στην πορεία μου στο τραγούδι συνάντησα πολλές δυσκολίες – Όνειρο ζωής η συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 4 ώρες πριν

Εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ ξεμπλόκαρε στην Κηφισιά και “πάτησε” κορυφή με 4αρα! – “Φωτιά” στην βαθμολογία