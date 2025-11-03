“Μαύρη ημέρα στα ΕΛΤΑ με 38 λουκέτα στο Λεκανοπέδιο και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά” λέει ο πρόεδρος Σωματείου Αττικής

«Μαύρη ημέρα» στην Αττική καθώς σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα ΕΛΤΑ, τονίζει ο Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews. Συνάδελφοι με συμβάσεις εργασίας έχασαν τη δουλειά τους και άλλοι μετακινήθηκαν με τηλεφώνημα πολύ αργά το βράδυ σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός μεταθετότητας, δήλωσε, αναφέροντας ότι υπάρχει συμβασιούχος με 17 έτη εργασίας στα ΕΛΤΑ. Μπροστά από το κατάστημα επί της οδού Ομήρου στη Νέα Σμύρνη, ο κ. Οικονόμου επισημαίνει ότι οι πολίτες θα πηγαίνουν εφεξής το δέμα σε γκισέ του ΕΛΤΑ, αλλά η διανομή θα γίνεται από ιδιώτη. «Προκαλώ να καλέσετε στο τηλέφωνο τον κ. Σκλήκα (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ) για να επιβεβαιώσει ή όχι αυτά που καταθέτω», ανέφερε.

Στα 158 καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουμε τρίμηνη παράταση και στα 46 άμεση σφράγιση, συνοψίζει ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας για «μερική υποχώρηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ μπροστά στις αντιδράσεις της κοινωνίας και την παρέμβαση της κυβέρνησης.

«Αυτός ο οργανισμός έχει ιστορία δύο αιώνων που είναι συνεχώς δίπλα στον πολίτη και το δίκτυο διανομής είναι το βασικό εργαλεί του. Κλείνοντας το 45% των καταστημάτων, αφήνοντας μεγάλους δήμους χωρίς ταχυδρομικό κατάστημα, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών», τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου.

«Ο κ. Σκλήκας τα λέει πολύ ωραία θεωρητικά αλλά στην πράξη σήμερα ξεκινάει μαύρη σελίδα, η εξυπηρέτηση περιορίζεται η αξιοπρέπεια περιορίζεται και το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο», είπε καταγγέλλοντας επίσης ότι:

Πριν από 15 μέρες ο διευθύνων σύμβουλος με εντολή του διπλασίασε τους γεωγραφικούς χάρτες, δηλαδή αν ένας δήμος, , εξυπηρετείται με 15 ταχυδρόμους από τον προηγούμενο μήνα, εξυπηρετείται με 10 και η ένταση εργασίας αυξάνεται. Πώς είναι δυνατόν ο συγκεκριμένος υπάλληλος να έχει τόσο μεγάλο γεωγραφικό χάρτη να εξυπηρετήσει, με ένα μηχανάκι 20 ετών και να προσπαθεί να παρέχει ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να στηριζόμαστε σε τέτοια απόφαση, η οποία επί της ουσίας συρρικνώνει το ταχυδρομείο, αναφέρει ο Γιάννης Οικονόμου, υπενθυμίζοντας ότι από τα 46 καταστήματα που σφραγίζονται άμεσα, τα 38 είναι στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Υπάρχουν δήμοι και περιφέρειες οι οποίοι κάνουν προτάσεις ώστε να παραχωρήσουν χώρους για να στεγάζεται εκεί το ταχυδρομείο χωρίς ενοίκιο ή με συμβολικό ενοίκιο, είπε, τέλος ο Γιάννης Οικονόμου.