Μαρινέλλα: Σίγησε ο μύθος του ελληνικού πενταγράμμου – Οι αξέχαστες επιτυχίες της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024 η Μαρινέλλα είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό πάνω στη σκηνή στο Ηρώδειο. Έκτοτε έδωσε τεράστια μάχη όμως τελικά δεν τα κατάφερε και σήμερα το απόγευμα άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Μαρινέλλα, αυτή η σπουδαία καλλιτέχνης, η οποία έχει αφήσει το αποτύπωμά της με χρυσά γράμματα στο ελληνικό τραγούδι άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στο σπίτι της.

Στην τεράστια πορεία της στο ελληνικό πεντάγραμμο, η Μαρινέλλα ερμήνευσε τραγούδια που γνώρισαν ευρεία απήχηση και διατηρήθηκαν διαχρονικά στη μνήμη του κοινού.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε το «Άνοιξε πέτρα» (1971) σε μουσική του Μίμη Πλέσσα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της.

Το «Εγώ κι εσύ», γνωστό και ως «Τα λόγια είναι περιττά», συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Μαρινέλλας και θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της καριέρας της.

Το τραγούδι «Καμιά φορά» αποτελεί εξίσου μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1983 στον δίσκο «Για Σένα Τον Άγνωστο» και ξεχώρισε για τη μουσική του, σε σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου, και τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Σημαντικό σταθμό στη δισκογραφία της αποτέλεσε το «Σταλιά – Σταλιά» (1968), η πρώτη μεγάλη σόλο επιτυχία της σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.

Το 1973 υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, με τραγούδια όπως το «Δεν είμ’ εγώ», που συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της, αλλά και το «Κρίμα το μπόι σου», αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον Άκη Πάνου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το «Θα ’θελα να ’σουν (Αγάπη μου)», από τη συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή, το οποίο ξεχώρισε για την απήχησή του στο κοινό, ενώ το «Σήμερα» παρέμεινε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη φωνή της.

Στις επιτυχίες που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται και το «Ποιος είναι αυτός», το οποίο συνέβαλε στη διαμόρφωση του ευρύτερου ρεπερτορίου της.

Το 1970 κυκλοφόρησε το «Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς» και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Ένα τραγούδι είναι η ζωή μου».

Το «Άμα δείτε το φεγγάρι» (1968) ανήκει στα πρώιμα και αναγνωρίσιμα κομμάτια της. Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσσας και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

