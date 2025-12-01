Λούτσα: Συντετριμμένος ο πατέρας του 29χρονου, “δεν αρκούν τα συλλυπητήρια” λέει – Η κατάσταση της 21χρονης που τραυματίστηκε

Ο πατέρας του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα είναι συντετριμμένος, μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει γίνει.

Ειδικότερα, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», τόνισε δακρυσμένος σχετικά με την φονική παράσυρση του 24χρονου, στην Λεωφόρο Αρτέμιδας, ότι «δεν αρκούν τα συλλυπητήρια, τα συλλυπητήρια δεν αρκούν… Σας παρακαλώ, μη συνεχίζεται, καλημέρα σας».

Το κορίτσι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, λέει ο Γιαννάκος

Η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στη Λούτσα νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ και όχι στη ΜΕΘ, αλλά έχει «πολύ δρόμο μπροστά της» για να επανέλθει πλήρως, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο.

«Το κορίτσι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά λόγω της κάκωσης στο κρανίο έχει πολύ δρόμο μπροστά της», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γιαννάκος πρόσθεσε ότι «κάθε μέρα κλαίνε στα νοσοκομεία λόγω των πολύ σοβαρών τροχαίων που σημειώνονται, τα οποία αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Πρέπει να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία».

Αναφερόμενος στις παραβάσεις επωνύμων, σημείωσε: «Πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και όχι να προσπαθούν να καλύψουν τις πομπές τους, πρέπει να ζητάνε συγγνώμη».