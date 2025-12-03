MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λευκή Νύχτα στην Καλαμαριά: Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο της διοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα» παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς δύνανται να παραμείνουν ανοικτά για τρεις επιπλέον ώρες, από 21:00 έως 24:00.

“Η παράταση αυτή έχει προαιρετικό χαρακτήρα και δεν μεταβάλλει ούτε θίγει οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις ώρες εργασίας, τις υπερωρίες και τις ημέρες ανάπαυσης, η τήρηση των οποίων παραμένει υποχρεωτική.

Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εορταστικές δράσεις της «Λευκής Νύχτας» και να στηρίξουν την τοπική αγορά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ζωής της πόλης”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

