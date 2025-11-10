Λένα Σαμαρά: Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Κώστας Σαμαράς τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της πολυαγαπημένης του αδελφής, Λένας Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Ειδικότερα, ο Κώστας Σαμαράς έγραψε: «Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

Δείτε την ανάρτηση:

Η εξομολόγηση του Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε στον ΑΝΤ1 πρώτη φορά για την απώλεια της Λένας Σαμαρά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

«Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας.

Η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω την Λένα, χριστιανικά».

Υπενθυμίζεται, ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η νεαρή γυναίκα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από επιληπτικό επεισόδιο και ανακοπή καρδιάς