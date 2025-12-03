Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης συνέλαβαν χθες δύο άνδρες, 22 και 48 ετών, Ρομά στην καταγωγή, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της βίαιης ληστείας σε βάρος δύο ηλικιωμένων αδελφών, 82 και 74 ετών, στην τοπική κοινότητα Κερασίτσας του Δήμου Τρίπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είχαν παρακολουθήσει, όπως θα δείτε στο βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr, το σπίτι της ηλικιωμένης τουλάχιστον δύο φορές πριν προχωρήσουν στη ληστεία της 22ας Νοεμβρίου.

Μπαίνοντας στο σπίτι, επιτέθηκαν στην 82χρονη με πρωτοφανή αγριότητα, ρίχνοντάς της γροθιές στο πρόσωπο και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο σώμα, πριν την ρίξουν στο πάτωμα.

Την ίδια στιγμή, ο 74χρονος αδελφός της, που πήγε να την επισκεφθεί, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές.

Εκείνοι τον ακινητοποίησαν και τον έριξαν βίαια κάτω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του, να αιμορραγήσει και, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του.

«Όταν συνήλθε, βρήκε την αδερφή του στο σαλόνι, την οποία οι δράστες είχαν χτυπήσει στο πρόσωπο», ανέφερε γείτονας που μίλησε στους αστυνομικούς.

Οι ληστές κράτησαν ακινητοποιημένα τα θύματα για περίπου 45 λεπτά. Μέσα σε αυτό το διάστημα έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι, αφαιρώντας κοσμήματα και 6.500 ευρώ, τις οικονομίες των ηλικιωμένων από τις συντάξεις τους. Φεύγοντας, πήραν και τα κινητά των θυμάτων, ώστε να εμποδίσουν οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία με τις Αρχές.

Υπό τον φόβο αντιποίνων, τα δύο αδέλφια δεν αποκάλυψαν το περιστατικό σε κανέναν για δύο ημέρες. Όπως δήλωσαν αργότερα, οι δράστες τούς είχαν απειλήσει ότι θα επιστρέψουν και «θα τους σκοτώσουν» εάν μιλούσαν στην Αστυνομία.

Η αποκάλυψη έγινε όταν η αποκλειστική νοσοκόμα που τους φροντίζει, βρήκε τους δύο ηλικιωμένους σε δραματική κατάσταση και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Η 82χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Τρίπολης, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένοι μώλωπες, εκδορές και κάταγμα στο ισχίο. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη σε σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης, κατάφεραν, μέσω έρευνας και διασταύρωσης στοιχείων, να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης από τις Δικαστικές Αρχές.

Πρόκειται για άτομα με «βαρύ» ιστορικό παραβατικότητας, γνωστά ήδη στις Αρχές. Μάλιστα, ο 22χρονος γνωστός στα social media για την ενασχόλησή του με τη γυμναστική αλλά και το TikTok, είχε μόλις αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2025, όπου εξέτιε πολυετή ποινή για ληστείες.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον Ανακριτή της Εισαγγελίας Τρίπολης.