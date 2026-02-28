Λάρισα: Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών στο σημείο της τραγωδίας και συναυλία

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και σημάδεψε βαθιά την ελληνική κοινωνία.

Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις, με κύρια αιτήματα τη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές και δικαιοσύνη.

Στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και φοιτητικοί σύλλογοι, με αιτήματα «για δικαιοσύνη, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και καταδίκη πολιτικών που θεωρούν ότι οδήγησαν στην τραγωδία».

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιείται η κεντρική συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας. Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, στις 13:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Επίσης, στις 19:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία στη Λάρισα αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.

Τις προηγούμενες ημέρες, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώνονταν στο μνημείο των θυμάτων στην πλατεία ΟΣΕ, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στη μνήμη των 57 νεκρών. Ο χώρος είχε μετατραπεί σε σημείο σιωπηλής τιμής, με συγγενείς και φίλους των θυμάτων να περνούν διακριτικά, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση.

Η δικαστική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του όγκου της δικογραφίας και του αριθμού των κατηγορουμένων και των μαρτύρων και θεωρείται κομβική για την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων.