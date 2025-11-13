Λάρισα: “Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά ήταν νεκρή” λέει η γυναίκα που βρήκε τη 49χρονη στον φούρνο

Συγκλονισμένη είναι η γυναίκα που το πρωί της Πέμπτης βρήκε πρώτη νεκρή τη 49χρονη Ζωή μέσα στον φούρνο της στη Λάρισα, μετά το τραγικό δυστύχημα όπου το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο.

«Είναι κρίμα κι άδικο. Τρέμω από το πρωί, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν θέλω να το πιστέψω ότι έφυγε η Ζωή μας» λέει στο protothema.gr η γυναίκα που εντόπισε πρώτη τη Ζωή Λέτσιου στον φούρνο της, νωρίς σήμερα το πρωί.

Όπως περιγράφει, όλα συνέβησαν γύρω στις 06:15. «Περνούσα έξω από τον φούρνο και βλέπω τη Ζωή, σαν να μην ήταν καλά. Η στάση του σώματός της πάνω από το ζυμωτήριο δεν μου άρεσε. Το ένστικτό μου με έκανε να μπω μέσα να της πω μια καλημέρα και να δω αν είναι καλά».

Η εικόνα που αντίκρισε ήταν σοκαριστική. «Στεκόταν όρθια πάνω από το ζυμωτήριο. Το φουλάρι που φορούσε στο λαιμό είχε πιαστεί στο μηχάνημα και η γυναίκα ήταν σαν κρεμασμένη, χωρίς τις αισθήσεις της. Τρελάθηκα. Την ακουμπάω και άρχισα να της φωνάζω: “Ζωή, Ζωή, είσαι καλά;”. Δεν απαντούσε, πρέπει να ήταν ήδη νεκρή. Και μετά άρχισα να ουρλιάζω για βοήθεια».

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασε και γείτονας που είχε ακούσει τις φωνές, καθώς και η αδερφή της 49χρονης, με την οποία δούλευαν καθημερινά μαζί στον φούρνο. «Προφανώς η Ζωή καθάριζε το μηχάνημα εκείνη την ώρα και πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε. Είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το πιστέψω από το πρωί. Μια τόσο καλή γυναίκα, τόσο καλή στη δουλειά της, να φεύγει τόσο άδικα», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

Τέλος, η γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό.