Κυψέλη: Σοκάρει η κόρη του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη ΑμΕΑ – “Με κακοποίησε όταν ήμουν 7 χρονών”

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Κυψέλης, όπου 64χρονος επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.


Πιο συγκεκριμένα, η κόρη του 64χρονου, μιλώντας στο STAR, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει όταν ήταν μόλις 7 ετών. «Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έζησε το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρόνων ήμουν. Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», είπε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της, μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί απο το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Η αναζήτηση της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του δράστη, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

