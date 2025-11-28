Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 19χρονου οπλίτη που σκοτώθηκε σε στρατιωτική άσκηση στη Ρόδο

Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του 19χρονου οπλίτη ο ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα, από Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως και σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης στο 6ο ΕΤΕΘ Ρόδου, που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν δύο στρατιώτες πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό, που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

Μεταξύ του οπλισμού υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες, μία από τις οποίες απασφάλισε κατά τη μεταφορά, με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η έκρηξη σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Κλιμάκιο διακομιδής ενήργησε σε ελάχιστο χρόνο για την απομάκρυνση των δύο στρατιωτικών από την περιοχή των Αφάντου.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.