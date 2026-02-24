Κρήτη: Φοιτητής κόπηκε γιατί αντέγραψε το AI και η μητέρα του πήγε να ζητήσει τα “ρέστα” από τον καθηγητή

Μια πρωτοφανή αντίδραση από μητέρα φοιτητή, που κόπηκε στο μάθημά του, καταγγέλει με ανάρτησή του καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti.gr, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Δημήτρης Ξενάκης, περιέγραψε το περιστατικό, καθώς η μητέρα του φοιτητή εμφανίστηκε στο γραφείο του, συνοδευόμενη από φίλη της, ζητώντας επανεξέταση και αναβαθμολόγηση γραπτού που είχε μηδενιστεί λόγω χρήσης AI.

Όπως αναφέρει ο κ. Ξενάκης, ούτε λίγο-ούτε πολύ, μητέρα φοιτητή του τμήματος, συνοδευόμενη από φίλη της, εμφανίστηκε στο γραφείο του στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Γάλλο, αντί για το γιο της. Ο φοιτητής ο οποίος είχε αποτύχει σε πρόσφατη γραπτή εξέταση, επρόκειτο να επανεξεταστεί προφορικά, μετά από ένσταση που υπέβαλε ο ίδιος για το βαθμό στο γραπτό του.

Με λίγα λόγια πολύ επικαλούμενες – κυρίως η συνοδός – την υπηρεσιακή, θεσμική τους ιδιότητα, ζητούσαν ξανά αναβαθμολόγηση του γραπτού.

Όσο για την κατάληξη; «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Ξενάκης.