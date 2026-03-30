Κρήτη: Έξι φορές είχε νοσηλευτεί ο 45χρονος που εισέβαλε γυμνός στην καμπίνα των μαθητριών

Εντολή να μεταφερθεί για νοσηλεία -ξανά- στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, δόθηκε για τον 45χρονο άνδρα που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα πλοίου μαθητριών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/03) στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Ηράκλειο Κρήτης.

Τότε, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον άνδρα να κινείται γυμνός προς την καμπίνα πλοίου όπου έμεναν 3 μαθήτριες σχολείου των Αχαρνών. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας εισέβαλε στην καμπίνα και είπε απειλητικά στα κορίτσια «θα δείτε τι θα κάνω». Τότε τα κορίτσια τράπηκαν σε φυγή ενώ συμμαθητές τους του επιτέθηκαν, πριν μέλη του πληρώματος τον συλλάβουν.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα και σύμφωνα με το patris.gr, ο 45χρονος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική τουλάχιστον έξι φορές.

Ο 45χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, μένει με την μητέρα του στο Ηράκλειο. Αφού στελέχη του Λιμενικού τον συνέλαβαν, δόθηκε η εντολή και για ακόμη μία νοσηλεία στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

