Κρήτη: Απίστευτη επίθεση σκύλου σε αυτοκίνητο – “Έφαγε” τα φτερά του οχήματος

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου ένας σκύλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, «τρώγοντας» τα φτερά του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που διαμένει στην Κρήτη, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εικόνες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του, δείχνοντας τη μανία με την οποία επιτέθηκε ο σκύλος.

Τις φωτογραφίες κοινοποίησε ο Γιάννης Λιονάκης και σύμφωνα με την πληροφόρηση που εκείνος έχει, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει με έξοδα του ιδιοκτήτη του σκύλου.

Ωστόσο, η εικόνα με το δαγκωμένο φτερό του αυτοκινήτου προκαλεί απορία για την επίθεση τόσο ως προς τη μανία του ζώου, αλλά και ως προς την αντοχή που έχουν τα σημερινά αυτοκίνητα.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έγραψε στην ανάρτησή του: «Ένα αυτοκίνητο διαλυμένο από επίθεση σκύλων. Λαμαρίνες σκισμένες, πλαστικά λιωμένα, ζημιές που σοκάρουν.

Και αναρωτιέμαι. Αν στη θέση του αυτοκινήτου ήταν ένας άνθρωπος; Ένα παιδί; Η ευθύνη δεν είναι των ζώων ,είναι δική μας.

Απίστευτο… Ένα αυτοκίνητο διαλυμένο από επίθεση σκύλου. Λαμαρίνες σκισμένες, πλαστικά λιωμένα, ζημιές που σοκάρουν.

Και αναρωτιέμαι: αν στη θέση του αυτοκινήτου ήταν ένας άνθρωπος; Ένα παιδί;

Η ευθύνη δεν είναι των ζώων ,είναι δική μας. Δεν γνωρίζω ιδιαίτερα πράγματα για τα ζώα, αλλά νομίζω πως.. Τα ζώα θέλουν φροντίδα, εκπαίδευση, επιτήρηση. Όχι εγκατάλειψη, όχι αδιαφορία.

-Δένουμε σωστά τα ζώα μας
-Δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα
-Προστατεύουμε την κοινωνία και τα ίδια τα ζώα
-Νομίζω είναι βασική υποχρέωση.
-Το ίδιο και των υπευθύνων για τα αδέσποτα.
-Ας μην περιμένουμε το κακό για να ευαισθητοποιηθούμε και να είμαστε προσεκτικοί.

Σημ. Μαθαίνω πως ο ιδιοκτήτης θα αποκαταστήσει».

