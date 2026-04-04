Κρήτη: Απίστευτη επίθεση σκύλου σε αυτοκίνητο – “Έφαγε” τα φτερά του οχήματος

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου ένας σκύλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, «τρώγοντας» τα φτερά του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που διαμένει στην Κρήτη, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εικόνες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του, δείχνοντας τη μανία με την οποία επιτέθηκε ο σκύλος.

Τις φωτογραφίες κοινοποίησε ο Γιάννης Λιονάκης και σύμφωνα με την πληροφόρηση που εκείνος έχει, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει με έξοδα του ιδιοκτήτη του σκύλου.

Ωστόσο, η εικόνα με το δαγκωμένο φτερό του αυτοκινήτου προκαλεί απορία για την επίθεση τόσο ως προς τη μανία του ζώου, αλλά και ως προς την αντοχή που έχουν τα σημερινά αυτοκίνητα.

Απίστευτο… Ένα αυτοκίνητο διαλυμένο από επίθεση σκύλου. Λαμαρίνες σκισμένες, πλαστικά λιωμένα, ζημιές που σοκάρουν.

Και αναρωτιέμαι: αν στη θέση του αυτοκινήτου ήταν ένας άνθρωπος; Ένα παιδί;

Η ευθύνη δεν είναι των ζώων ,είναι δική μας. Δεν γνωρίζω ιδιαίτερα πράγματα για τα ζώα, αλλά νομίζω πως.. Τα ζώα θέλουν φροντίδα, εκπαίδευση, επιτήρηση. Όχι εγκατάλειψη, όχι αδιαφορία.

-Δένουμε σωστά τα ζώα μας

-Δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα

-Προστατεύουμε την κοινωνία και τα ίδια τα ζώα

-Νομίζω είναι βασική υποχρέωση.

-Το ίδιο και των υπευθύνων για τα αδέσποτα.

-Ας μην περιμένουμε το κακό για να ευαισθητοποιηθούμε και να είμαστε προσεκτικοί.

Σημ. Μαθαίνω πως ο ιδιοκτήτης θα αποκαταστήσει».