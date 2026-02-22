MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοντοσούβλι 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες στην Αμφίκλεια – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν στην Αμφίκλεια, όπου στήθηκε μία γιγάντια σούβλα με ένα κοντοσούβλι για ρεκόρ Γκίνες.

Το φετινό κοντοσούβλι έφτασε φέτος τα 130 μέτρα και σιγοψήθηκε από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι κατά μήκους του κεντρικού δρόμου στην Αμφίκλεια, σύμφωνα με το tvstar.gr. Το κοντοσούβλι είχε 800 κιλά κρέας το οποίο δώρισαν κτηνοτρόφοι.

Η περιοχή γέμισε επισκέπτες που θέλησαν να δουν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος.

