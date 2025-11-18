MENOY

“Κοινωνία χωρίς φόβο – Ζωή με σεβασμό”: Εκδήλωση του Δήμου Καλαμαριάς σήμερα για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού

THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Όχι στη Βία – Ναι στη Φιλία», διοργανώνει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, μία ανοιχτή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» με τίτλο «Κοινωνία χωρίς Φόβο – Ζωή με Σεβασμό».

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση, τον προβληματισμό και τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από το φαινόμενο της βίας και του εκφοβισμού, ένα ζήτημα που πλέον δεν περιορίζεται μόνο στους αθλητικούς χώρους, αλλά διεισδύει στο σχολικό περιβάλλον, την οικογένεια και τις τοπικές κοινότητες.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η ανάδειξη της ανάγκης για πρόληψη, αλληλεγγύη και καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι Αντώνης Ματράκας, Στρατηγός ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., Κώστας Ορφανός, Διονύσης Ανανιάδης, Λάκης Παπαϊωάννου, Γιώργος Λυσαρίδης, καθώς και ο Απόστολος Ντάβελας, πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, και ο Ζήσης Τσέκος, παλαίμαχος του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κώστας Μαμέλης.

Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, στηρίζοντας μια κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που απορρίπτει τον φόβο και αγκαλιάζει τον σεβασμό, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον για κάθε μέλος της.

Δήμος Καλαμαριάς

