Κιλκίς: Συμβολικός αποκλεισμός του τελωνείου Δοϊράνης από αγρότες

Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες του Κιλκίς, μπλοκάροντας τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του συνοριακού σημείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 47 τρακτέρ συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 60 αγρότες. Από αυτά, περίπου 24 τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας τον αποκλεισμό ως ένδειξη πίεσης για τα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ δεν έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στην κυκλοφορία, καθώς αυτή την περίοδο η διέλευση από το συγκεκριμένο τελωνείο είναι περιορισμένη. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το πότε θα αποχωρήσουν οι αγρότες και θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή των οχημάτων.