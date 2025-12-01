MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κιλκίς: Συμβολικός αποκλεισμός του τελωνείου Δοϊράνης από αγρότες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες του Κιλκίς, μπλοκάροντας τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του συνοριακού σημείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 47 τρακτέρ συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 60 αγρότες. Από αυτά, περίπου 24 τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας τον αποκλεισμό ως ένδειξη πίεσης για τα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ δεν έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στην κυκλοφορία, καθώς αυτή την περίοδο η διέλευση από το συγκεκριμένο τελωνείο είναι περιορισμένη. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το πότε θα αποχωρήσουν οι αγρότες και θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή των οχημάτων.

Αγρότες Κιλκίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 λεπτά πριν

Κεντρική Μακεδονία: 34 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αττική: Εξαφανίστηκε ο 16χρονος Αχμέτ από τον Άγιο Παντελεήμονα – Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δημητρακόπουλος: Δεχόμαστε με την Ιωάννα Τούνη απειλητικά μηνύματα ότι θα μας σκοτώσουν και θα μας κάνουν κομματάκια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κορυδαλλός: Προσπαθούσε με τροχό να κόψει αλυσίδα μοτοσικλέτας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τσακαλώτος: Ο Τσίπρας μπορεί να κουράζεται από τις κουβέντες αλλά τι να κάνουμε – Ακατανόητη η πολιτική του Ανδρουλάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δημ. Κουτσούμπας: Όσοι εκμεταλλεύονται αγρότη και εργάτη, απέναντί τους θα μας βρουν, όταν ξεσπάσει η μάχη