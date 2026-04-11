Κέρκυρα: Ατύχημα από τους Μπότηδες στη Λιστόν – Κανάτα έπεσε και έσπασε στο κεφάλι γυναίκας

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα (11/4) σε διάφορες γειτονιές της Κέρκυρας για να αναβιώσει το εντυπωσιακό έθιμο των Μπότηδων. Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα ατυχήματα δεν έλειπαν από το «μενού».

«Θύμα» των Μπότηδων υπήρξε αυτή τη φορά μία γυναίκα. Το ατύχημα έγινε στον πεζόδρομο Λιστόν της Κέρκυρας όταν μία μικρή κανάτα προσγειώθηκε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να σπεύσουν στο σημείο και να την μεταφέρουν σε ιδιώτη γιατρό για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα προχώρησε σε ράμματα και είναι καλά στην υγεία της.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 11:00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και αφού ακούστηκαν οι καμπάνες, Κερκυραίοι συγκεντρώθηκαν στα μπαλκόνια τους για να πετάξουν τους Μπότηδες.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στις γειτονιές του νησιού για να δει από κοντά το εντυπωσιακό έθιμο, χωρίς ευτυχώς να καταγράφονται άλλα απρόοπτα ή ατυχήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 ώρες πριν

Ανάσταση στη Θεσσαλονίκη: Οι Ιεροί Ναοί που προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία κατάνυξης και λαμπρότητας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

“Υγεία, αγάπη, δύναμη και ελπίδα σε κάθε οικογένεια”: Οι ευχές του ΠΑΟΚ για καλό Πάσχα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ηλίας Ψινάκης για Κατιάνα Μπαλανίκα: Με πλάκωσε στα χαστούκια, την κρατούσε ο Σάκης Ρουβάς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Έξι πράγματα που καθαρίζετε λάθος στο σπίτι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σαλαμίνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες – Πέντε συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πάτρα: Κρατούμενος δέχτηκε επίθεση από έναν άλλον μέσα στο κελί του – Τον χτύπησε με κρεμάστρα στο κεφάλι