Πρώτη Ανάσταση: Εντυπωσίασε και φέτος το σπάσιμο των μπότηδων στην Κέρκυρα – Δείτε βίντεο

Το σπάσιμο των Μπότηδων είναι το πιο φημισμένο πασχαλινό έθιμο στην Κέρκυρα, που λαμβάνει χώρα το Μεγάλο Σάββατο στις 11:00 π.μ. αμέσως μετά την Πρώτη Ανάσταση.

Οι κάτοικοι ρίχνουν από τα στολισμένα μπαλκόνια της παλιάς πόλης (κυρίως γύρω από τη Σπιανάδα και το Λιστόν) μεγάλα πήλινα κανάτια (μπότηδες) γεμάτα νερό, κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο για να «σπάσουν» το κακό.

Συγκεκριμένα, με το σήμα της Πρώτης Ανάστασης, στις 11 το πρωί, οι κάτοικοι της Κέρκυρας πετούν τεράστια κανάτια γεμάτα νερό – τους μπότηδες – από τα μπαλκόνια τους.

Οι μπότηδες είναι τα πήλινα κανάτια με στενό στόμιο και δυο χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά τους. Τα μπαλκόνια είναι στολισμένα και οι κάτοικοι δένουν στους μπότηδες κόκκινες κορδέλες – το κόκκινο είναι το χρώμα της Κέρκυρας.

