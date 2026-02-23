Καθαρά Δευτέρα: Η σημασία της ημέρας και το μήνυμα της νέας αρχής

Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες της παράδοσης και της πίστης, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, της περιόδου που οδηγεί στο Πάσχα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η ημέρα αυτή συμβολίζει την πνευματική κάθαρση και την απομάκρυνση από τις υπερβολές. Οι πιστοί καλούνται να ξεκινήσουν μια περίοδο νηστείας, προσευχής και περισυλλογής.

Η ονομασία «Καθαρά» προέρχεται ακριβώς από αυτή την έννοια της κάθαρσης, τόσο σωματικής όσο και πνευματικής. Είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνηση, αυτοκριτική και ανανέωση.

Παράλληλα, η ημέρα έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Οι οικογένειες και οι φίλοι συγκεντρώνονται στη φύση, τρώνε σαρακοστιανά και τηρούν τα έθιμα, όπως το πέταγμα του χαρταετού.

Η Καθαρά Δευτέρα παραμένει μέχρι σήμερα μια ημέρα με βαθύ συμβολισμό, που συνδυάζει τη θρησκευτική πίστη με την ελληνική παράδοση, υπενθυμίζοντας την αξία της απλότητας και της νέας αρχής.