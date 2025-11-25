Κατερίνα Μαλά: Δυστυχώς ο Τσίπρας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το Μάτι στο βιβλίο του

Ενοχλημένη από τις μόλις επτά σελίδες που αφιερώνει ο Αλέξης Τσίπρας στην τραγωδία στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018 εμφανίστηκε την Τρίτη το μέλος της επιτροπής κατοίκων της περιοχής, Κατερίνα Μαλά, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δυστυχώς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, την αναγνωρίζει».

«Θεωρείτε ότι επτά σελίδες είναι αρκετές για μια τραγωδία που σημειώθηκε στη χώρα μας; Θεωρώ ότι είναι ελάχιστες οι σελίδες για το Μάτι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θεώρησε πως επτά σελίδες θα μπορούσαν να περιγράψουν τι συνέβη στις 23 Ιουλίου 2018» είπε η κυρία Μαλά στην ΕΡΤ σχολιάζοντας μάλιστα «δεν είναι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος» στην παρατήρηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε σε 700 σελίδες την ιστορία του.

Όπως είπε «αυτό που λέει ότι ξύπνησε στο Σούνιο και είχε τρελό αέρα, εμείς είχαμε άπνοια την ώρα που περιγράφει, ο δυτικός ήρθε πολύ αργότερα» ενώ για τον τρόπο που περιγράφει την ενημέρωσή του στις 12 το βράδυ, η κυρία Μαλά σημείωσε «μπορεί να περιέχει στοιχεία των συναισθημάτων του αλλά μου δείχνει έναν πρωθυπουργό που έχει μπροστά του το μισό υπουργικό και δηλώνει στις σελίδες του βιβλίου του ανίκανος να πάρει τις πληροφορίες για να μάθει την αλήθεια που σημαίνει ότι αν παρέλυσε το σύστημα παρέλυσε και ο ίδιος που δεν το δικαιούται ως πρωθυπουργός».

«Μου λείπουν εξηγήσεις και αυτοκριτική. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα και μέχρι να πεθάνω θα ζητάω απάντηση γιατί έχει δίπλα τον υπαρχηγό επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής που τον ενημερώνει, περιγράφει το Μάτι ως 3ο συμβάν και δεν λέει κάτι για νεκρούς, εννοείται ότι γνώριζαν για νεκρούς. Αυτόν τον άνθρωπο που τον εκθέτει γιατί δεν του λέει την αλήθεια, 15 ημέρες τον κάνει αρχηγό. Εκεί εμένα κάτι μου λείπει. Αυτός ο άνθρωπος ανέλαβε στη συνέχεια την προσπάθεια συγκάλυψης και λέει στον δικαστικό πραγματογνώμονα ότι η υπουργός ζητάει μια έκθεση με αιτίες αναρχική δόμηση και ο θυελλώδης άνεμος, εγώ τι να δω στις 7 σελίδες. Όταν κάποιος θέλει να κάνει αυτοκριτική, θέλω να δω αλήθεια».

«Βλέπω και τη σκοπιμότητα γιατί στις 7 σελίδες κάνει πολιτική προπαγάνδα. Αναφέρεται και στη συνέντευξη τύπου της επόμενης ημέρας και το μόνο παράδειγμα που αναφέρει είναι ο κ. Τσουβάλας που έγινε επί ΝΔ ΓΓ Προστασίας του Πολίτη αλλά κι εσύ έκανες το ίδιο. Γιατί δεν θεωρείς ότι έκανες κι εσύ λάθος; Μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι τώρα στη φυλακή. Γι’ αυτόν δεν έχεις να πεις τίποτα; Και στο τέλος λέει ότι έδειξε ανωτερότητα γιατί δεν έδειξε όπως ο Μητσοτάκης τον σταθμάρχη (σ.σ. στα Τέμπη) αλλά εσύ έκανε τον σταθμάρχη αρχηγό της πυροσβεστικής»

«Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, την αναγνωρίζει. Δυστυχώς. Εμείς στο δικαστήριο ακούσαμε ότι το 112 θα έπρεπε να λειτουργεί το 2018» κατέληξε η κυρία Μαλά.