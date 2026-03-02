Κατατίθενται σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης οι υπογραφές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ
Συγκεντρώθηκαν οι 23.000 υπογραφές δημοτών της Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της ΔΕΘ, όπως είχε γνωστοποιήσει μέσω ανακοίνωσής της η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος ΔΕΘ.
Σήμερα, οι υπογραφές αυτές αναμένεται να κατατεθούν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως έκανε γνωστό η Επιτροπή με νεότερη ανακοίνωση.
“Αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής πρόκειται να καταθέσει τις 23.000 μοναδικές και έγκυρες υπογραφές δημοτών/ισσών του Δήμου Θεσσαλονίκης”, ανέφερε η σχετική ενημέρωση. Η κατάθεση των υπογραφών αναμένεται να γίνει στις 11:00 σήμερα το πρωί.
