Κατατίθενται σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης οι υπογραφές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συγκεντρώθηκαν οι 23.000 υπογραφές δημοτών της Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της ΔΕΘ, όπως είχε γνωστοποιήσει μέσω ανακοίνωσής της η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος ΔΕΘ.

Σήμερα, οι υπογραφές αυτές αναμένεται να κατατεθούν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως έκανε γνωστό η Επιτροπή με νεότερη ανακοίνωση.

“Αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής πρόκειται να καταθέσει τις 23.000 μοναδικές και έγκυρες υπογραφές δημοτών/ισσών του Δήμου Θεσσαλονίκης”, ανέφερε η σχετική ενημέρωση. Η κατάθεση των υπογραφών αναμένεται να γίνει στις 11:00 σήμερα το πρωί.

