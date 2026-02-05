Καρυστιανού για τραγωδία στη Χίο: Το κράτος δεν αποτρέπει τις παράνομες εισβολές – Αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή

«Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται αλλά είναι αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή», αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

«Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» σημειώνει ειδικότερα η Μαρία Καρυστιανού και προσθέτει:

«Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».