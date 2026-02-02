Κάρπαθος: Βίντεο καταγράφει τη μάχη του Blue Star Chios με την κακοκαιρία στο Διαφάνι

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν από μεγάλη ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμύρες σε αρκετά νησιά, όπως η Σαντορίνη, όπου κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, και η Λήμνος.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό κακοκαιρίας, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνει τις δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα. Στα πλάνα καταγράφεται το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios την ώρα που προσεγγίζει το λιμάνι στο Διαφάνι της Καρπάθου, υπό ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό.

Στο βίντεο είναι εμφανής η μεγάλη προσπάθεια του καπετάνιου και του πληρώματος να δέσουν με ασφάλεια το πλοίο στο λιμάνι, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν τους ελιγμούς, ενώ το καράβι δεχόταν συνεχώς την πίεση των κυμάτων, κάνοντας την προσέγγιση ιδιαίτερα απαιτητική.

Δείτε το βίντεο: