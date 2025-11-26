MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που έπαθε εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» δίνει ένα 12χρονο αγόρι από την Καρδίτσα, που έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Το αγόρι από την Καρδίτσα είναι διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματός του την στιγμή που επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 12χρονος έριξε οινόπνευμα στο τζάκι, έγινε ανάφλεξη με συνέπεια να πιάσει φωτιά και να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Άμεσα ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας με τους γιατρούς λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, να προχωρούν στη διασωλήνωσή του.

Στην συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Παίδων.

Καρδίτσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Εκδόσεις Gutenberg: Εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες η “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Τορίνο: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο χειρουργείο του 18χρονου Μάριου – “Ο δότης είναι ο φύλακας άγγελος του γιου μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ο Τσίπρας περιγράφει στην “Ιθάκη” την πρώτη φορά που είδε τα Εξάρχεια γεμάτα με αφίσες με το πρόσωπό του – “Το έβαλα στα πόδια”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 58 λεπτά πριν

Πράσινο Φως από το “Πράσινο Ταμείο” για τις χρηματοδοτήσεις των μεγάλων έργων στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Απίστευτο! Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στον δρόμο για Χαλκιδική – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν μέλη συμμορίας που διέπρατταν κλοπές στη Μηχανιώνα