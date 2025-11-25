Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με σοβαρά εγκαύματα στo σώμα και στο πρόσωπο μεταφέρθηκε, νωρίτερα σήμερα (25/11) το μεσημέρι ένα 12χρονο αγόρι στο νοσοκομείο της Καρδίτσας.
Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και θα διακομισθεί με το ΕΚΑΒ, και συνοδεία γιατρών, στο Νοσοκομείο Παίδων, στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 12χρονος έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα.