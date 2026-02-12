Καπερνάρος: “Έστειλα εξώδικο στον Λαζόπουλο, είναι ψεύτης – Ο Ρούτσι προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής

“Μας επιτέθηκε και μας καθύβρισε ο κ. Ρούτσι”, δήλωσε πριν από λίγο ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος απαντώντας στα όσα δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι πριν λίγες ημέρες.

Ο Πάνος Ρούτσι πριν λίγες ημέρες είχε δηλώσει πως κατά τη διάρκεια της δίκης για υπεξαγωγή εγγράφου, που διεξάγεται στη Λάρισα, για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τη βραδιά της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Βασίλης Καπερνάρος του είχε απευθύνει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενώ έκανε λόγο και για “μπράβο” εντός τους δικαστηρίου.

“Καταρχάς δεν είναι σωματοφύλακας, ούτε φρουρός ούτε μπράβος, είναι οδηγός μου. Δύο πηγαινέλα στην Λάρισα, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα, δεν τα αντέχω. Πρώτα απ’ όλα διότι στην επιστροφή που δεν οδηγώ, μελετώ όπως τη Δευτέρα μελετούσα για τις δισκογραφίες της Τρίτης στα δικαστήρια της Αθήνας, και δεύτερον είναι κουραστικό ιδιαίτερα μετά από κοπιαστική διαδικασία να οδηγείς και να οδηγείς και νύχτα”, απάντησε ο δικηγόρος μιλώντας στον Status FM 107.7 .

Κατά τη διάρκεια της δίκης σύμφωνα με τον κ. Καπερνάρο, και ενώ εξέταζε ως μάρτυρα τον κ. Ψαρόπουλο, κάποιοι από τους δικηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας αντέδρασαν. “”Οι τέσσερις-πέντε σεσημασμένοι θορυβοποιοί συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κινούνται μεταξύ δικηγορικού λαϊκισμού και πολλές φορές αγγίζει και τα όρια του δικηγορικού ξεπεσμού”, είπε. “Χωρίς να πάρουν τον λόγο, για οποιαδήποτε ένσταση ή για οποιαδήποτε δικονομική αιτία, ουρλιάζοντας με κραυγές”, τόνισε.

Ο ίδιος κατηγορεί τον Πάνο Ρούτσι για προπηλακισμό και εξύβριση των δικηγόρων. “Βγαίνοντας έξω ήρθε κατά πάνω μας. Και του λέω «Τι θες, κύριε”, άρχισε να με βρίζει. Και του λέω «Πήγαινε να κάνεις απεργία», είπε ο κ. Καπερνάρος.

Ο κ. Καπερνάρος δήλωσε πως ο κ. Ρούτσι περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου “ως νταής, φορώντας ένα καπέλο”.

Το εξώδικο στον Λαζόπουλο

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται σκληρή διαμάχη με τον Λάκη Λαζόπουλο τον οποίο ο κ. Καπερνάρος αποκάλεσε “ψεύτη”. “Περιμένω, του έστειλα εξώδικο και αν δεν δημοσίευσε αυτά που πρέπει (*εννοεί επανορθωτική δήλωση) θα καταθέσω αγωγή”.