MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλάβρυτα: Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, επί τόπου μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Παρασκευής (27/03) στα Καλάβρυτα, επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών.

Η έντονη χιονόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων με την Περιστέρα και τη Ζαρούχλα.

Σύμφωνα με τα kalavrytanews.com, το ύψος του χιονιού στα Καλάβρυτα είναι ιδιαίτερα αυξημένο από τη σφοδρή χιονόπτωση, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στην ίδια περιοχή, όπου δρόμοι έκλεισαν λόγω χιονιού και απαιτήθηκε επέμβαση των αρχών.

Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ενώ επιχειρεί και μηχάνημα έργου της Πολιτικής Προστασίας με στόχο τη διάνοιξη του δρόμου και την ασφαλή απομάκρυνση των εγκλωβισμένων οδηγών.

