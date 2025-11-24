MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Καστοριάς και Άργους Ορεστικού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Καστοριάς και το Άργος Ορεστικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Επιπροσθέτως, ο δήμος Καστοριάς ενημέρωσε τον ΕΛΓΑ, για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες φασολιού, καλαμποκιού και τριφυλλιού λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση των παραγωγών που επλήγησαν.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως και 19 Φεβρουαρίου 2026. Στο αίτημα των δύο δήμων συμφώνησε κι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία και το διαβίβασε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κακοκαιρία

