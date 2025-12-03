Κ. Ταγγίρης: Αύξηση κατά 27% του επιβατικού κοινού στον ΟΑΣΘ μετά το προσωρινό κλείσιμο του μετρό

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η επικύρωση των εισιτηρίων στον ΟΑΣΘ, μετα το προσωρινό κλείσιμο του μετρό. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Ταγγίρης, μιλώντας στην εκπομπή Δημότης online, στην TV100, τόνισε πως η αύξηση των εισιτηρίων φτάνει το 27% κατα μεσο όρο, καθημερινά.

Μεγάλο ρόλο σε αυτή την αύξηση επαιξε η σύσταση της γραμμής Μ1.

Τέλος. ο κ. Ταγγίρης πρόσθεσε πως το χάρτινο εισιτήριο περνάει στην ιστορία καθώς η χρήση του καταργείται απο την 1 Ιανουαρίου του 2026.