ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο: Σε σταθερά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το νεογέννητο μετανάστριας, που έφτασε με βάρκα στην Κρήτη

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το κοριτσάκι που γέννησε πριν από δύο περίπου 24ωρα μια 32χρονη μετανάστρια.

Η 32χρονη διασώθηκε μαζί με άλλα άτομα, στα ανοιχτά της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν. Με την άφιξη της στο νησί, η έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα, πιθανά λόγω και της ταλαιπωρίας που είχε υποστεί μέσα στο πλοιάριο.

Η 32χρονη μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού, επίσης νοσηλεύεται στην Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ηράκλειο

