Ηλεία: Γονείς μετέφεραν παιδιά στις πλάτες τους λόγω κατολίσθησης – Δείτε εικόνες

Σε κατάσταση πλήρους απομόνωσης παραμένει το Μαζαράκι στην Ηλεία, καθώς η εκτεταμένη κατολίσθηση στην περιοχή έχει διακόψει και τους δύο δρόμους που οδηγούν στο χωριό.

Ο κεντρικός δρόμος πρόσβασης είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο νέα υποχώρηση του εδάφους έθεσε εκτός λειτουργίας και τη δεύτερη είσοδο, καθιστώντας αδύνατη κάθε οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το apohxos, το φαινόμενο βρίσκεται σε συνεχή και δυναμική εξέλιξη, με μετακινήσεις εδάφους σε μέτωπο που ξεπερνά τα 700 μέτρα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.

Η επιδείνωση της κατάστασης επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα του χωριού, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των κατοικιών που θεωρούνται εκτεθειμένες σε κίνδυνο. Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες για τους μαθητές, καθώς μετά τον πλήρη αποκλεισμό, κάτοικοι αναγκάστηκαν να τους μεταφέρουν στα χέρια και να τους περάσουν μέσα από χωράφια, προκειμένου να αποφύγουν τα επικίνδυνα σημεία και να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.