Η συγκινητική ανάρτηση της Φίνος Φιλμ με το “αντίο” στη Μαρινέλλα

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα το απόγευμα.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Φίνος Φιλμ μοιράστηκε μία στιγμή από σκηνή που «έντυσε» μουσικά η σπουδαία ερμηνεύτρια με τη μοναδικότητα της φωνής της.

Το βίντεο με την μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου συνόδευε μία λιτή λεζάντα που έγραφε: «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά».