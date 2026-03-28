Η συγκινητική ανάρτηση της Φίνος Φιλμ με το “αντίο” στη Μαρινέλλα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα το απόγευμα.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Φίνος Φιλμ μοιράστηκε μία στιγμή από σκηνή που «έντυσε» μουσικά η σπουδαία ερμηνεύτρια με τη μοναδικότητα της φωνής της.

Το βίντεο με την μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου συνόδευε μία λιτή λεζάντα που έγραφε: «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά».

Μαρινέλλα

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η εκδίκηση του Φώτη” του Βασίλη Βηλαρά και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Δωρεάν Περιπατητικές Ξεναγήσεις σήμερα στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: “Είχαμε ορατότητα ένα μέτρο, είπαμε ότι πρέπει να βγει”: Πώς έγινε η επιχείρηση για την ανάσυρση του δύτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 23 λεπτά πριν

Αντώνης Ρέμος: Μαρινέλλα μου σε αγάπησα και θα σε αγαπώ για πάντα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 120 φοιτητές και φοιτήτριες έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο – Δείτε βίντεο