MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η στιγμή που ο άνεμος ξηλώνει σκέπαστρο εστιατορίου στο Καβούρι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ατύχημα από το οποίο, ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματίες σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Καβούρι όταν οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν σκέπαστρο εστιατορίου.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Facebook το Yalos Seafood Restaurant έχει καταγραφεί η στιγμή του ατυχήματος.

Όπως φαίνεται στα πλάνα αρχικά ξεκίνησαν να φυσούν ισχυροί άνεμοι με μια ριπή να ξηλώνει τη σκεπή.

Ισχυροί άνεμοι Καβούρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη με δάκρυα στα μάτια: “Μας διαλύσατε” – Κρατερός Κατσούλης: “Μη μας παρεξηγείτε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31 λεπτά πριν

Ο Δένδιας παρουσίασε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – 41 κατοικίες στη Θεσσαλονίκη μέσα στο 2026

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Τουρκία: Εισαγγελέας ζητάει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης: Η Ευρώπη να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική Τραμπ στη Μέση Ανατολή

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Στο Παρά Πέντε: Backstage από τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Βροχή τα βέλη” με τον Στράτο Τζώρτζογλου από σήμερα στο Artbox Fargani