Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο νοσοκομείο – “Ένιωσε έντονους πόνους και μεταφέρθηκε στην Αθήνα” λέει η δικηγόρος της

Επειγόντος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου, αφού ένιωσε έντονους πόνους εξαιτίας της χρόνιας αυτοάνοσης ασθένειας από την οποία πάσχει.

Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Βάσω Πανταζή, μίλησε στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, την Τετάρτη (05/11), και αναφέρθηκε κυρίως στη σοβαρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πελάτισσά της εξαιτίας της ασθένειας που την βασανίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου πάσχει από Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ), μια χρόνια αυτοάνοση ασθένεια που προκαλεί φλεγμονές, έντονους πόνους και επηρεάζει ζωτικά όργανα. Η ίδια έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας, ενώ ακόμα δεν έχει διεξαχθεί η δίκη για τον θάνατο του τρίτου παιδιού της, της Τζωρτζίνας.

Η δικηγόρος ανέφερε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμετώπισε έντονους πόνους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο.

Η κατάστασή της μάλιστα έχει προκαλέσει απώλεια 30 κιλών και τριχωτού σε εμφανή σημεία του κεφαλιού.

«Ένιωσε πολύ άσχημα και μεταφέρθηκε από τις φυλακές εδώ στην Αθήνα. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα της υγείας της. Ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Το αυτοάνασο από το οποίο πάσχει έχει αρχίσει και επηρεάζει ζωτικά όργανα. Έχει χάσει 30 κιλά και τριχωτό από την κεφαλή της», ανέφερε αρχικά.

«Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό (σ.σ η περιπέτεια υγείας) δεν θα αποτελέσει αίτημα αποφυλάκισης της ίδιας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο