Η Κατερίνα Βουτσινά ξεσπά κατά Καρυστιανού για το σποτ των Τεμπών: Σας απαγορεύω να αναφερθείτε ξανά στον αδελφό μου, είστε πολιτικός

Σφοδρές αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών προκάλεσε το βίντεο που ανήρτησε η Μαρία Καρυστιανού, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών.

Στο βίντεο που ανήρτησε η κα Καρυστιανού, εμφανίζονται εικόνες από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα, πλάνα αρχείου αλλά και η ίδια να δηλώνει ότι απαιτεί δικαιοσύνη και να καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου.

Η Κατερίνα Βουτσινά, με ανάρτησή της απαγόρευσε στην κα Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά σε 57 θύματα, αξιώνοντας εμμέσως να μην συμπεριλαμβάνει τον αδελφό της Γιάννη Βουτσινά, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας, καθότι είσθε πολιτικός» εξηγεί. Προειδοποιεί δε ότι αν δεν εισακουστεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά . Σας ευχαριστώ» έγραψε η κα Βουτσινά.

Η αντίδραση Βουτσινού, πιστοποιεί το χάσμα μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών μετά την διακηρυγμένη πρόθεση Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα. Άλλωστε και η ίδια παραδέχθηκε σε συνέντευξή της (Open ότι οι 56 οικογενένειες των θυμάτων έχουν πλέον διχαστεί, καθώς δεν υπάρχει κοινή οπτική ή στάση. Όπως είπε, οι διαφορετικές αντιλήψεις έχουν οδηγήσει σε εντάσεις, ακόμη και γύρω από το θέμα των εκταφών.