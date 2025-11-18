MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων σήμερα λόγω της 24ωρης απεργίας εργαζομένων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού θα υπάρξουν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Οι αναστολές και τροποποιήσεις: http://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-apergias https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-apergias

Hellenic Train

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μαρτίκας για την απάτη με τις επενδύσεις: Πήραν συνολικά 720.000 ευρώ και απείλησαν τη ζωή μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

ΚΚΕ για το Πολυτεχνείο: “Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή”

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Χωρίς επεισόδια ολοκληρώθηκαν οι πορείες για το Πολυτεχνείο στην Αθήνα – Έγιναν 13 συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Γαλλία: Γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας τον λαιμό της με αλυσοπρίονο σε πάρκινγκ καταστήματος