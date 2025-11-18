Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων σήμερα λόγω της 24ωρης απεργίας εργαζομένων
Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού θα υπάρξουν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).
Οι αναστολές και τροποποιήσεις: http://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-apergias https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-apergias