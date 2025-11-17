MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας εργαζομένων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού θα υπάρξουν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια, στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο, θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής: 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Οι αναστολές και τροποποιήσεις: http://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-apergias https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-apergias

Hellenic Train

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η Ελλάδα, ως ενεργειακή πύλη, αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο 

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

“Μόνο δύο ώρες και δεν κάνει καλό στο δέρμα μου”: Η κακή συνήθεια της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κρήτη: Πώς μία 79χρονη κατάφερε να “παγιδεύσει” τους επιτήδειους που της πήραν 700 ευρώ

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Η Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη με τον καρκίνο: “Θεωρούσα αδυναμία και ντροπή να μιλήσω δημόσια”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης