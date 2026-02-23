Γυρίσματα και στη Νέα Μάκρη μετά την Ύδρα για την ταινία με τον Μπραντ Πιτ – Οι ημέρες και οι ώρες

Μετά την Ύδρα, στη Νέα Μάκρη θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας στην οποία συμμετέχει και ο Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με τα αναρτημένα στοιχεία στη «Διαύγεια», η εταιρεία παραγωγής OneFor υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να πραγματοποιήσει γυρίσματα στη Νέα Μάκρη, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τα σημεία και τις ώρες των λήψεων.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα γυρίσματα προγραμματίζονται να διεξαχθούν από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν έξω από το ξενοδοχείο Nireus, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, καθώς και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου.

Στην αίτηση επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα που κατατέθηκε προς τον Δήμο Μαραθώνα περιλαμβάνει, επίσης, επιμέρους τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των λήψεων στην περιοχή.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

«Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Κινηματογραφικό Γύρισμα στο ξενοδοχείο Nireus.

Απαιτήσεις:Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών έξω από το ξενοδοχείο Nireus, κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Κινηματογραφικό Γύρισμα στον Nαυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης

Απαιτήσεις: Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον δρόμο έξω από τον Ναυτικό Όμιλο (Λεωφ. Ποσειδώνος), κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

Κινηματογραφικό Γύρισμα στον δρόμο που ξεκινάει από το Nireus Hotel (Λεωφ. Ποσειδώνος) και καταλήγει μέσω της οδού Αεροπορίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Δράση: Όχημα (ταξί) κινείται στην συγκεκριμένη διαδρομή με την κάμερα και τους ηθοποιούς να βρίσκονται εντός του οχήματος. Δεν εμποδίζουμε ούτε διακόπτουμε την κυκλοφορία.

Επίσης, όπως γίνεται γνωστό, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στη συγκεκριμένη διαδρομή, από το Nireus Hotel μέχρι την Λεωφόρο Μαραθώνος, από έμπειρους τεχνικούς της, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ταινίας.

Τέλος, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας παραγωγής, γίνεται γνωστό ότι ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200 καθώς επίσης και πως η εταιρεία «θα μεριμνήσει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προσωπικού του συνεργείου, ηθοποιών, διερχομένων κ.λπ, για την πρότερη ενημέρωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής, για τα μέτρα καθαριότητας και ευταξίας του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων καθώς και για την ενημέρωση πιθανών άλλων αρμόδιων υπηρεσιών».