Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα: Η αγορά έχει να δει τέτοιες προ-παραγγελίες από τον Χάρι Πότερ

Κάθε προσδοκία έχει ξεπεράσει, σύμφωνα με τον επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνο Δαρδανό, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1, «Η αγορά έχει να δει τέτοιες προ-παραγγελίες από τον Χάρι Πότερ».

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του κ. Τσίπρα, ο κ. Δαρδανός ανέφερε: Έπρεπε να τα πει. Ήταν μια πρόκληση για εμάς γιατί μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή στην νεοελληνική ιστορία μετά την δικτατορία που ζήσαμε εξάμηνο θρίλερ. Έχουνε μιλήσει οι πάντες και θα ήταν τεράστιο κενό και για εμάς που το ζήσαμε αλλά και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Άργησε ίσως να το κάνει…».

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Το τιράζ αλλάζει κάθε 2-3 μέρες, σκεφτείτε μόνο ότι ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική που έχει λίγους αναγνώστες η περιοχή εκεί μας είπε ότι τέτοιες ουρές προ-παραγγελίας είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ. Κάνουμε ανατυπώσεις πριν βγει το βιβλίο, έχουμε βγάλει παραπάνω βιβλία από 5.000 …ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

«Η αγορά έχει να δει τέτοιες προ-παραγγελίες από τον Χάρι Πότερ», υποστήριξε σχετικά με τις προπαραγγελίες.

«Το βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα είναι εθιστικό»

Σχετικά με τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg δήλωσε: «Το βιβλίο φτάνει μέχρι και το τώρα. Στο τελευταίο κεφάλαιο γράφει για τις τελευταίες ημέρες. Έχει μέσα όλα τα τελευταία γεγονότα και μια προβολή στο μέλλον, ένα όραμα δικό του».

«Είναι ένα βιβλίο εθιστικό, ειδικά τα γεγονότα του ’15 σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ. Αυτός είναι και ένας λόγος ίσως που καθυστέρησε τόσο γιατί αν το έγραφε το ’19 που πήγε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμα πάρα πολύ «ζεστά». Ίσως τώρα αυτή η απόσταση των 10 ετών να είναι και πιο ψύχραιμη» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας ο κ. Δαρδανός είπε ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 3 Δεκέμβρη στο Παλλάς ακόμα δεν ξέρω ποιοι θα το παρουσιάσουν.