Γλυφάδα: “Δεν άντεξε, το χτύπημα ήταν βαρύ” λέει ο γαμπρός της 70χρονης που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα

Το χειρότερο σενάριο έμελλε να γίνει θλιβερή πραγματικότητα. Μετά από 18 ημέρες νοσηλείας, η 70χρονη γυναίκα που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο άστεγο, την ώρα που τάιζε γατάκια της γειτονιάς στη Γλυφάδα έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Ο θρήνος για την οικογένεια της 70χρονης από το πρωί της Κυριακής είναι βουβός. Ένα μεγάλο γιατί βασανίζει όλους για την απρόκλητη επίθεση και τελικά δολοφονία του δικού τους ανθρώπου.

“Το χτύπημα ήταν βαρύ, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει”

Για τον Γολγοθά και τον πόνο που περνούν όλες αυτές τις μέρες, μίλησε στις “Εξελίξεις Τώρα” ο γαμπρός της άτυχης γυναίκας.

“(Έφυγε) σήμερα το πρωί 7 παρά. Δεν άντεξε, όχι δεν άντεξε. Φαινόταν γιατί το χτύπημα ήταν βαρύ. Ήταν βαρύ και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Με βάση από αυτά που μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες που ήταν εκεί, με πέτρα την είχε χτυπήσει, στο κεφάλι”.

Όλα συνέβησαν στις 24 Οκτωβρίου επί της οδού Διαδόχου Παύλου στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας. Η 70χρονη δέχθηκε βίαιη επίθεση, την στιγμή που τάιζε αδέσποτα γατάκια. Ένας 38χρονος, χωρίς καμία πρόκληση, άρπαξε μια πέτρα και επιτέθηκε με μανία στην ανυποψίαστη γυναίκα, χτυπώντας την πισώπλατα μέχρι που εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.

Ήταν τέτοιο το μένος του 38χρονου αστέγου που εξακολουθούσε να την γρονθοκοπεί ακόμα και όταν εκείνη βρισκόταν αιμόφυρτη στον δρόμο. Ο δράστης στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει.

“Μιλούσε μόνο με νοήματα”

Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από τη μέρα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο δρόμο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της.

-Είχατε μιλήσει καθόλου μαζί της ή δεν είχε καθόλου επικοινωνία μετά το περιβάλλον;

-Όχι, μόνο νοήματα, δεν μίλαγε. Λίγο ξύπνησε, λίγο μίλαγε η γυναίκα μου και μετά αυτό…

Δύσκολες ώρες για την κόρη της

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η κόρη της 70χρονης γυναίκας που έβλεπε καθημερινά την μητέρα της να αργοσβήνει.

“Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι… Είναι και μοναχοπαίδι. Έχει χάσει και τον μπαμπά της, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι να πρωτοπροσέξει αυτή η γυναίκα, την οικογένεια με τρία παιδιά, τη μαμά της, τη δουλειά της. Που να πρωτοπάει; Πείτε μου εσείς”.

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για πρόκληση βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Αποφασίστηκε η προφυλάκισή του στις Φυλακές Κορυδαλλού. Ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.