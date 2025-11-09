Γλυφάδα: Ξεψύχησε η 70χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Μετά από 18 ημέρες νοσηλείας, η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρες από 38χρονο στη Γλυφάδα, έχασε σήμερα (09.11.2025) τη μάχη που έδινε με τη ζωή της.

Από την ημέρα που η 70χρονη έπεσε αιμόφυρτη στη Γλυφάδα μετά από την επίθεση, νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική. Παρά τον αγώνα των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 38χρονος, εκείνη την ημέρα, σήκωσε πέτρα και ξεκίνησε να χτυπά πισώπλατα και με μανία την 70χρονη μέχρι εκείνη να πέσει χωρίς τις αισθήσεις της.

Αφού την άφησε αιμόφυρτη στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Ο δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

«Η μητέρα μου δεν του έκανε τίποτα και τώρα παλεύει στο νοσοκομείο για τη ζωή της…» είχε πει η κόρη του θύματος στο newsit.gr.