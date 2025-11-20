Γιάννης Πλούταρχος: Αυτή είναι η εμμονική του θαυμάστρια που τον παρακολουθούσε – “Δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό της stalker”

Ένοχη για παραβίαση οικιακής ειρήνης και πρόκληση τρόμου σε βάρος του τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχου, κρίθηκε η γυναίκα που τον παρακολουθούσε επίμονα.

Η 48χρονη μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και στην Γιώτα Κηπουρού πρώτη φορά με το πρόσωπό της, μετά τη δικαστική απόφαση εναντίον της.

«Το περίμενα ότι αυτή θα είναι η ποινή. Το κατά πόσο είναι εμμονικό όλο αυτό είναι κάτι άλλο. Το ότι περνάω από αυτό το σπίτι για να πάω μια βόλτα ή σε ένα νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι σε πάμε φυλακή ή επειδή παρακολούθησα το πρόγραμμά του (σ.σ στα μπουζούκια). Δεν υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα, τα απέσυρε ο Πλούταρχος. Πήγα στο μπαρ μόνη μου; Ποιος μου το απαγορεύει αυτό;

Τον προσέβαλα με κάποια άσχημα συμπεριφορά; Να προσκομίσουν αποδείξεις. Και καλά έκανα που πήγα, (σ.σ πρεμιέρα του) το έκανα για να στηρίξω την αθωότητά μου. Δεν δέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Δεν θα είχα μούτρα να τον αντιμετωπίσω. Την πάτησα από αυτή την ιστορία. Μετά το δικαστήριο του ζήτησα ένα συμφωνητικό που να ακυρώνει όλη την υπόθεση. Δεν δέχομαι αυτόν τον χαρακτηρισμό της stalker. Μου έχει κάνει ζημιά δηλαδή…», δήλωσε η 48χρονη στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

