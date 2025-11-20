MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιάννης Πλούταρχος: Αυτή είναι η εμμονική του θαυμάστρια που τον παρακολουθούσε – “Δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό της stalker”

|
THESTIVAL TEAM

Ένοχη για παραβίαση οικιακής ειρήνης και πρόκληση τρόμου σε βάρος του τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχου, κρίθηκε η γυναίκα που τον παρακολουθούσε επίμονα.

Η 48χρονη μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και στην Γιώτα Κηπουρού πρώτη φορά με το πρόσωπό της, μετά τη δικαστική απόφαση εναντίον της.

«Το περίμενα ότι αυτή θα είναι η ποινή. Το κατά πόσο είναι εμμονικό όλο αυτό είναι κάτι άλλο. Το ότι περνάω από αυτό το σπίτι για να πάω μια βόλτα ή σε ένα νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι σε πάμε φυλακή ή επειδή παρακολούθησα το πρόγραμμά του (σ.σ στα μπουζούκια). Δεν υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα, τα απέσυρε ο Πλούταρχος. Πήγα στο μπαρ μόνη μου; Ποιος μου το απαγορεύει αυτό;

Τον προσέβαλα με κάποια άσχημα συμπεριφορά; Να προσκομίσουν αποδείξεις. Και καλά έκανα που πήγα, (σ.σ πρεμιέρα του) το έκανα για να στηρίξω την αθωότητά μου. Δεν δέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Δεν θα είχα μούτρα να τον αντιμετωπίσω. Την πάτησα από αυτή την ιστορία. Μετά το δικαστήριο του ζήτησα ένα συμφωνητικό που να ακυρώνει όλη την υπόθεση. Δεν δέχομαι αυτόν τον χαρακτηρισμό της stalker. Μου έχει κάνει ζημιά δηλαδή…», δήλωσε η 48χρονη στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Δείτε το βίντεο

Γιάννης Πλούταρχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup σύμφωνα με το Bloomberg

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Νότια Κορέα: Διασώθηκαν και οι 267 επιβαίνοντες μετά την προσάραξη οχηματαγωγού – 27 ελαφρά τραυματίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Προ των πυλών τα νέα μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος – Κατατίθεται σήμερα το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2026

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Δερμιτζάκης: “Μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής, η θέση του είναι στη Superleague – Η Εθνική δεν πήρε αυτό που της αναλογούσε”

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Δείτε γιατί 7 στους 10 ενήλικες νιώθουν καθημερινά κουρασμένοι

ΠΑΙΔΕΙΑ 16 ώρες πριν

ΥΜΑΘ: Πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τα πέντε Πανεπιστήμια της Μακεδονίας και Θράκης