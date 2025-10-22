“Γέφυρα Απελευθέρωσης”: Θεατρική αναβίωση της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον Δήμο Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την εθνική μας κληρονομιά, διοργανώνει μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 (με ώρα προσέλευσης 17:30), στους χώρους του Στρατιωτικού Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων, στη Γέφυρα.

Ένα Μουσείο πολύ σημαντικό για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, αφού εδώ εγκαταστάθηκε το στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου του 1912 και στους χώρους του έγιναν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Έλληνα Αρχιστράτηγου διαδόχου Κωνσταντίνου και του ΧασάνΤαχσίν Πασά, του Τούρκου διοικητή της Θεσσαλονίκης, που οδήγησαν στην τελική παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 113ης επετείου της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει μια θεατρική – διαδραστική παράσταση αναβίωσης των ιστορικών γεγονότων του 1912. Συμμετέχουν δεκάδες εθελοντές, ερασιτέχνες ηθοποιοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, αναδεικνύοντας με ζωντανό τρόπο τις καθοριστικές στιγμές που οδήγησαν στην απελευθέρωση της πόλης και της Μακεδονίας.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Νέλλυ Δελή, ηθοποιός και σκηνοθέτης με σημαντική πορεία στον χώρο των πολιτιστικών αναπαραστάσεων.

«Μέσα από την επετειακή αυτή εκδήλωση, στόχος μας είναι αφενός η προβολή και αξιοποίηση ενός εμβληματικού ιστορικού χώρου – της έπαυλης ‘‘Τόψιν’’, όπου στεγάζεται το Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων – και αφετέρου η ανάδειξη των γεγονότων εθνικής σημασίας που διαδραματίστηκαν το 1912 και σημάδεψαν την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας» δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Η εκδήλωση, η οποία έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων του τριημέρου 26–28 Οκτωβρίου της ΠΚΜ, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.