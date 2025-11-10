MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γαμπρός και νύφη…έτρεξαν μαζί ανάμεσα στους μαραθωνοδρόμους – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος που διεξήχθη την Κυριακή στην Αθήνα προσέφερε για άλλη μια χρονιά μοναδικές στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα όπως όταν ένα ζευγάρι μελλόνυμφων συνάντησε τους δρομείς που έτρεχαν στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο των παράπλευρων αγώνων του Μαραθωνίου το Σάββατο το απόγευμα.

Αν και με γαμπριατικό κοστούμι και νυφικό, το ζευγάρι δεν έχασε την ευκαιρία για λίγα μέτρα να τρέξει δίπλα στους αθλητές.

«Όταν πας για τον Μαραθώνιο και πέφτεις πάνω σε γάμο» έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης του TikTok που απαθανάτισε τις σκηνές.

@bouri300

♬ Wedding March – Felix J L Mendelssohn Bartholdy and Helmuth Brandenburg

Μαραθώνιος Νύφη

