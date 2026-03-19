Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το λεωφορείο

THESTIVAL TEAM

Πατέρας ενός παιδιού ήταν ο 21χρονος που έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (19/3) στη Φθιώτιδα σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο πήγαινε να παραλάβει μαθητές στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο νεαρός, ο οποίος είχε καταγωγή από χωριό του Δομοκού, είχε παντρευτεί πρόσφατα και είχε έναν γιο, μόλις 1,5 ετών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του.

Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το λεωφορείο στη Φθιώτιδα

Πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο έχουν γίνει δεκάδες τροχαία, εκ των οποίων κάποια θανατηφόρα.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.

Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το λεωφορείο στη Φθιώτιδα
Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το λεωφορείο στη Φθιώτιδα

