Φθιώτιδα: Δώρα ζωής από 61χρονη που πέθανε μετά από σοβαρό εγκεφαλικό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Με το θάνατό της δίνει ζωή σε συνανθρώπους της, μία 61χρονη γυναίκα από τη Φθιώτιδα η οποία έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την περασμένη Πέμπτη (19/2).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr όταν χάθηκαν όλες οι ελπίδες και η γυναίκα κατέληξε εγκεφαλικά στη ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας όπου νοσηλευόταν, η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση να προσφέρει ζωή, προσφέροντας τα όργανα του αγαπημένου της ανθρώπου.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 ξημερώνοντας Καθαρά Δευτέρα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, με τη λήψη ήπατος, νεφρών και κερατοειδών στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Λαμίας από εξειδικευμένη μονάδα λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

