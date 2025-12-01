“Φουντώνουν” τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα

Δυναμικά αναμένεται να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών που δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματα τους.

Μετά το κλείσιμο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης από αγρότες της Θεσσαλίας στον κόμβο της Νίκαιας και της Ε 65, σήμερα το πρωί αγρότες από τα Μάλγαρα κατάφεραν με περίπου 200 τρακτέρ να κλείσουν κι αυτοί την εθνική οδό στα διόδια των Μαλγάρων.

Αγρότες από το Κιλκίς προχώρησαν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του Τελωνείου Δοϊράνης ενώ αγρότες της Χαλκηδόνας έκλεισαν προ ολίγου και τα δύο ρεύματα της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Γιαννιτσών.

Επί ποδός είναι και οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αγρότης Βασίλης Μαυρουσκάς «την Τετάρτη έχουμε την τελευταία συγκέντρωση για να βγάλουμε ακριβώς το πρόγραμμα μας και έως το τέλος της εβδομάδας θα κατεβούμε στα Πράσινα Φανάρια (αεροδρόμιο)».

Αγρότες από την Πέλλα το πρωί της Τρίτης θα μεταβούν με τα τρακτέρ τους και άλλα αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο του Γυψοχωρίου.

«Οι αγροτικοί σύλλογοι «Ενότητα» και «Ομόνοια» αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στήνουμε το μπλόκο Γυψοχωρίου» είπε στο thestival.gr ο αγρότης Φάνης Κουτούφης προσθέτοντας ότι την Τετάρτη θα κάνουν γενική συνέλευση οι αγροτικοί σύλλογοι Πέλλας και Βεγορίτιδας και την Πέμπτη ο αγροτικός σύλλογος Σκύδρας.

Στην Πέλλα οι περισσότερες αγρότες όπως είπε ο κ. Κουτούσης ασχολούνται με τις δενδροκαλλιέργειες, δηλαδή ροδάκινα, βερύκοκα κ.ά. και ζητούν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων καθώς επλήγησαν από τον παγετό. «Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα πάρουμε αποζημιώσεις από το Πάσχα αλλά ακόμα δεν πήραμε τίποτα» είπε χαρακτηριστικά.

Στον Έβρο όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Αλεξανδρής «συγκεντρώνονται αγρότες με τα τρακτέρ τους σε Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες κ.ά και αύριο όλοι μαζί θα πάμε στο Τελωνείο των Κήπων». Τα τρακτέρ τους έχουν παρατάξει στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κομοτηνής- Ξάνθης και οι αγρότες της Ροδόπης.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και άλλων νομών της Βόρειας Ελλάδας που είναι συντονισμένοι με τις αποφάσεις της μεγάλης σύσκεψης που έγινε προ ημερών στη Νίκαια της Λάρισας είναι αποφασισμένοι να αναπτύξουν μπλόκα σε όλη την χώρα σε εθνικές οδούς, λιμάνια, τελωνείο κλπ και να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους καθώς όπως λένε έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα. Μεταξύ άλλων ζητούν μέτρα για την μείωση του κόστους παραγωγής, όπως αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και να πληρώνουν 7 λεπτά την κιλοβατώρα, εγγυημένες τιμές πώλησης των προϊόντων τους και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις τους.