Αγρότες: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρισα λόγω του αγροτικού μπλόκου στην ΠΑΘΕ

Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή της Λάρισα, καθώς από τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής έχει τεθεί σε ισχύ νέα απόφαση της Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας για πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. εξαιτίας του αγροτικού μπλόκου.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων —Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων— έχει διακοπεί από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

Εκτροπές οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου

Για το διάστημα των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία διεξάγεται ως εξής:

Προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Τα οχήματα που κινούνται στον Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση βόρεια εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Στη συνέχεια μπορούν να εισέλθουν:

είτε ξανά στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου,

είτε στην πόλη της Λάρισας.

Προς Αθήνα και Λάρισα

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κινούνται νότια εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, προτού επανενταχθούν στον αυτοκινητόδρομο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ ή κατευθυνθούν προς Λάρισα.

Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας – Αθηνών

Παράλληλα, έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5ο χλμ.) έως τον κόμβο Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου.

Οι εκτροπές ορίζονται ως εξής:

Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη

Τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης θα αναστρέφουν στον κόμβο Βιοκαρπέτ και θα κατευθύνονται προς Λάρισα και την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Από εκεί θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Πλατυκάμπου.

Κατεύθυνση προς Αθήνα

Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα θα ακολουθούν αντίστοιχη αναστροφή στον κόμβο Βιοκαρπέτ και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ.