Φολέγανδρος: “Το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα – Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη” – Συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

THESTIVAL TEAM

Την οδύνη και την αγανάκτησή της για την προσπάθεια να ζητήσει ελαφρυντικά ο δράστης εξέφρασε η Αλέκα Ψαράκου, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς που έπεσε θύμα δολοφονίας από τον σύντροφό της, το καλοκαίρι του 2021 στη Φολέγανδρο, ενώ εμφανίστηκε απογοητευμένη για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του σταδίου εξέτασης των μαρτύρων στην εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η μητέρα της αδικοχαμένης νεαρής γυναίκας μίλησε στο ΕΡΤnews radio 105,8 και στους δημοσιογράφους Ντόνα Δρούτσα και Μάκη Πολάτο.

«Δυστυχώς ο νόμος του παρέχει το δικαίωμα να πάει σε δεύτερο βαθμό, ζητώντας κάποια ελαφρυντικά. Κατά τη δική μου γνώμη και της οικογένειάς μου, αλλά πιστεύω και της κοινής γνώμης, όταν ένας άνθρωπος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, ομόφωνα καταδικασμένος με πλήρη καταλογισμό χωρίς ψυχική ορμή, καταδικάζεται ισόβια, γιατί να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα; Και για μας είναι πολύ δύσκολο να ξαναζούμε τη δολοφονία του παιδιού μας και να ακούμε όλα αυτά στα δικαστήρια. Είναι πολύ σκληρό. Δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε λυπάμαι», τόνισε η κυρία Ψαράκου.

Σημείωσε δε, ότι δεν της έχουν ζητήσει συγγνώμη ούτε ο δράστης, αλλά ούτε και η οικογένεια του. «Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη, ούτε η οικογένειά του. Χθες ακούσαμε τη μητέρα του να λέει ότι θέλει να μας παρηγορήσει και να ζητήσει συγγνώμη, μετά από τέσσερα χρόνια και μπροστά σε εφετείο που θέλουν καλύτερη μεταχείριση για το παιδί τους. Όλα αυτά είναι υποκριτικά. Έδειξαν πως το έγκλημα δεν το διέπραξε μόνο ένας, αλλά όλη η οικογένεια», ανέφερε.

Σχετικά με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο δράστης, η κ. Ψαράκου ανέφερε «αυτός ισχυρίζεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ρατσιστικό για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα γιατί αυτοί δεν είναι δολοφόνοι. Αυτός έχει νόσημα της πατριαρχίας και της έμφυλης βίας. Είναι κακός άνθρωπος, κτητικός, που ήθελε να αφανίσει τη Γαρυφαλλιά. Ζητάει μεταμέλεια και συγχώρεση, αλλά το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα. Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει αυτός;».

Τέλος, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα, σημειώνοντας «φοβόμαστε να το πούμε και να το διαχωρίσουμε. Η ζωή είναι ίδια για όλους, άντρες και γυναίκες. Εμείς δεν ζητάμε μεγαλύτερη τιμωρία, αλλά να αναγνωριστεί ως κίνητρο το φύλο».

